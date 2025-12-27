夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第48回は日本歌謡界の大御所、北島三郎さんです。本人はもちろん、ファミリーの皆さんが熱く語った秘話を送ります。【写真を見る】