2025年を振り返って、個人的に最も生活侵入率が高かった音楽ジャンルは、“バズ系アイドルソング”だった。今どきのポップスは、SNSの短尺動画に最適化されたフックとして耳に残るキラーフレーズを持つことが多く、そこにはシェア前提の設計がある。加えてアイドルソング界隈では、“令和的かわいい世界観”もここ2～3年のバズトレンドのひとつだ。 きゃりーぱみゅぱみゅが所属するアソビステム運営の