竹中知華アナ・インタビューラジオ沖縄のアナウンサー・竹中知華さん（43）が今年11月、「週刊プレイボーイ」（週プレ）のグラビアに登場し大きな話題を呼んだ。地元の人気番組「華華天国」のパーソナリティを務めるが、リスナーの後押しもあって、初の水着にも挑戦。NHKのキャスター時代から注目を集めた抜群のスタイルを披露している。本人に話を聞いた。（全4回の第1回）＊＊＊【写真】「やばい」「美しい」…43歳の“究極