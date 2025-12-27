ピン芸人のゆりやんレトリィバァ（35）といえば、ネットフリックスドラマ「極悪女王」で主役を務めた際の演技が記憶に新しい。伝説的女子プロレスラーのダンプ松本（65）に成り切り、好評を博した。次は映画監督としてデビューするそうで、意外に多才な彼女の評価は高い。＊＊＊【写真を見る】引き締まった“お尻”をアピール…激ヤセした「ゆりやん」の別人級ショット堂々とした監督ぶり映画「禍禍女（まがまがおんな）」