２７日、西昌衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征３号Ｂ」。（西昌＝新華社配信／張鶴繽）【新華社西昌12月27日】中国は27日午前0時7分（日本時間同午前1時7分）、気象衛星「風雲4号03」を搭載した運搬ロケット「長征3号B」を四川省の西昌衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは今回で621回目となった。２７日、西昌衛星発