◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２７日、美浦トレセン出走メンバー最年長のアラタ（牡８歳、美浦・和田勇介厩舎、父キングカメハメハ）は、Ｗコースを１周半。小島良助手は「元気が良くて道中ではぴょんぴょん跳ねていた」とベテランの元気の良さに笑顔を見せる。回避馬が出たことで除外対象から出走にこぎつけた。「繰り上がりとはいえ、すごいレースで１６頭に入れた。足