¥í¥·¥¢¤Î¹ñ±Ä±§Ãè´ë¶ÈRoscosmos¡Ê¥í¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤ÎÈ¯É½¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯12·î25Æü¤Ë¥×¥ì¥»¥Ä¥¯±§Ãè´ðÃÏ¤«¤é¡ÖSoyuz 2.1a¡Ê¥½¥æ¡¼¥º2.1a¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿±§Ãèµ¡¤ò½êÄê¤Îµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Soyuz 2.1a¡ÊObzor-R No.1¡Ë¥í¥±¥Ã¥È¡§Soyuz 2.1aÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2025Ç¯12·î25Æü23»þ11Ê¬È¯¼Í¾ì¡§¥×¥ì¥»¥Ä¥¯±§Ãè´ðÃÏ¡Ê