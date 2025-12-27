彼氏に浮気されて悩んでいるときに、やさしくしてくれる男性が現れると、いつの間にかその人に心が奪われてしまうもの。しかし、そんなタイミングよく現れるなんて、ドラマでもない限り起こり得ないと思いませんか？世の中には詐欺師のような最低な男性もいるようで……。今回は、相談に乗るフリをして近づいてきた彼氏の友人に騙された話をご紹介いたします。お下がり男「彼氏に浮気されて落ち込んでいたとき、ちょうど彼氏の友