26日夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道で雪によるスリップがきっかけとみられる車56台が絡む事故があり1人が死亡、26人がケガをしました。関越道は現場付近で通行止めが続いています。警察などによりますと26日午後7時半ごろ、群馬・みなかみ町の関越道の下り線で乗用車やトラックなど56台が絡む事故がありました。この事故で東京・調布市の脇田美雪さん（77）が死亡したほか、26人がケガをして病院に搬送されました。26人のうち