国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品を無料で視聴することもできる。今月のおすすめエピソードは、のび太の一人暮らしが描かれた『アパートの木』（2020年3月21日放送）。意外なレアキャラの登場とともに、気になるストーリーの魅力を紐解いてみよう。◆ぐーたらな一族の血？いとこの「五郎」が登場物語の