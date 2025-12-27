2025年12月26日から26年1月12日までの期間、ラゾーナ川崎プラザでは「LAZONA BARGAIN」を開催中。ファッション、インテリア、グルメまで、最大70％オフになるお得な18日間です。人気ブランド大集結！お得に買うなら今がチャンス期間中は、「innocence」が最大70％オフ、「GLOBAL WORK」「coen」が最大60％オフ、「kate spade new york」「NATURAL BEAUTY BASIC」「Mila Owen」が最大50％オフ、「ABC-MART Grand Stage」が最大45％