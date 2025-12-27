【「近代麻雀」2026年2月号】 12月27日 発売 価格：980円 【拡大画像へ】 竹書房は、「近代麻雀」2026年2月号を12月27日に発売する。価格は980円。 表紙＆巻頭グラビアを飾るのは、Mリーグの“女神”こと高宮まりさん。巻中カラーには、総勢126名のグラビアアイドルが大集結した日本最大級の水着祭「近代麻雀常夏祭inサマーランド」が掲載されている。