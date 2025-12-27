メディカルドック監修医がストレスが限界に達した時に出る症状・セルフチェック法などを詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「ストレスが限界に達した時に出る症状」はご存知ですか？対処法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：今村 英利（タイムルクリニック） 2009年新疆医科大学を卒業し、中国医師免許を取得。2019年に日本医師免許を取得。神戸