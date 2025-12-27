きょう（27日）未明、防府市で大型トラックが歩行者をはねる事故があり、男性が意識不明の重体となっています。事故があったのは、防府市華浦の県道で、警察によりますと、きょう（27日）午前3時半過ぎ、防府市役所方面から海側に向け走っていた大型トラックが歩行者をはねました。歩行者は20代の男性で、病院への搬送時に意識はなかったということです。大型トラックを運転していた60代の男性が自ら110番通報していて、運転手にけ