2025年12月12日より全国公開された『シェルビー・オークス』は、確かな審美眼で注目を集め続けるアメリカの独立系映画製作・配給会社NEONが放つ戦慄ホラー。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】失踪した妹の行方を追う姉ミア(カミール・サリヴァン)のもとに不気味なビデオテープが届く映画『シェルビー・オークス』のメイン写真【ストーリー】オハイオ州の廃墟と化した町シェルビー・オークス