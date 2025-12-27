台湾メディアのETtodayは25日、2026年の春節（旧正月）期間中の台湾人の人気旅行先トップ10のうち半分を日本が占めたと報じた。記事によると、同年の春節は9連休（2月15〜23日）になることで台湾人の海外旅行への意欲が高まっている。中でも日本は最有力候補になっており、台湾最大のオンライン旅行サイト・易遊網（ezTravel）によると、同期間の人気の旅行先トップ10は東京、バンコク、大阪、ソウル、沖縄、香港、上海、釜山、福