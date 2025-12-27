NHKは27日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（31日、後7・20）で福山雅治（56）とB'zの稲葉浩志（61）の特別企画を行うと発表。「木星feat.稲葉浩志」をテレビ初披露する。福山は「興奮したい」、稲葉は「とても光栄」と感慨を明かした。福山と稲葉が初めてコラボレーションしたことで話題を呼んでいる、福山雅治「木星feat.稲葉浩志」。それぞれ長きに渡って日本の音楽シーンのトップを走り続け、互いをリスペクトしあう二