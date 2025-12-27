第105回全国高校ラグビー大会の開会式で、選手宣誓する関西学院の西浦章博主将＝27日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場第105回全国高校ラグビー大会は27日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕した。記念大会で例年より5校多い56校が出場。開会式に続いて1回戦を実施。前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第1）と坂出第一（香川）が対戦。初出場の岐阜聖徳学園は中部大春日丘（愛知第1）との顔合わせ。第1日は1回戦10試合が