猫は本能的に痛みを隠す動物。飼い主が愛猫の異変に気づいた時には、すでに病状が進行していることも珍しくない。定期的な通院は重要だが、病院嫌いの猫にとっては大きなストレスとなることもあるだろう。そこで、YouTubeチャンネル「ねこ好き獣医いとぅー先生」の動画「【簡単&安心】猫の7つの健康チェック！家庭でアナタができる方法」から、自宅でリラックスしながらできる病気を早期発見するための7つポイントを解説する。