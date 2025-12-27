プロ野球・巨人のファンフェスタが11月23日に行われました。中継では「クイズフェスタ」として各選手にクイズのお題を出してもらい、放送席にいる選手がそれに答えるという形を取りました。甲斐拓也選手は巨人ファンへの出題。「野球選手になっていなかったら、なにになりたかったでしょうか？」というものでした。正解は「学校の先生」。その理由は黒板を使ってみたい、というものでした。「なんか格好いいなと思って、中学生の時