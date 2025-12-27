Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「大容量で多機能」なバッグは世の中にたくさんあります。でも、実際に使うと「ポケットが多すぎて、どこに何を入れたか忘れる」という多機能バッグあるあるに陥りがちです。今回試した「Voler（ヴーリー）」も、「5つのエリアと21個のポケット」を謳う超多機能バッグ。正直なところ、使う前