Xで人気沸騰中の人間まおが描く新機軸「癒し系ざまあコミック」！ある雨の日、謎のハムスター「はむまる」を拾ったOL・たま子は、電車の遅延について駅員に難癖をつける中年男性を目撃。すると、次の瞬間、そのおじさんがたま子を目掛けて突撃してきて――。【PROFILE】人間まお‘18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫画ブログが大人気。