猫の「しっぽ」から読み取れる5つの心理 1.しっぽをピンと立てているとき 猫がしっぽを根元からまっすぐ上へと立てているときは、非常にポジティブな気持ちを表すサインです。これは、猫が機嫌が良く、親愛の情を示しているときによく見られます。 特に、このまっすぐ立ったしっぽの先端だけが少し曲がっていたり、小刻みに震わせていたりする場合は、猫が飼い主に会えたことへの強い喜びや、何か良いこと（ご飯やおやつ