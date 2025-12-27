「現代は人にレッテルを貼りがちで、一つの面だけを見て判断することが多いと思うんです。でも、人ってそんなに単純じゃない。いろいろな側面があるからこそ、向き合うことが大事なんだと感じました」町田啓太（35）は、最新主演ドラマ『かばん屋の相続』第1話「十年目のクリスマス」への思いをこう語った。WOWOWで放送される本作は、池井戸潤原作のオムニバスドラマの一編。町田演じる永島慎司は、10年前に担当した融資先の倒産を