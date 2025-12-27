【2025年スポーツ界 書けなかった話】【書けなかった話】安全よりも大会開催を優先 クマ騒動で女子プロたちが不信感を募らせた協会のズサン運営26日、来年3月のWBCに出場する30人の侍ジャパンのメンバーのうち、8人の投手が先行発表された。野手を含めて1月中旬をめどに、全選手を発表する予定だという。かねて参加を表明していた大谷翔平（31=ドジャース）を筆頭に、メジャー組は菊池雄星（34=エンゼルス）、松井裕樹（30=パ