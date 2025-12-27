《仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました》12月23日、高杉真宙（29）と波瑠（35）がインスタグラムを通じて結婚を発表した。2人の出会いは’23年4月クール放送のドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）での共演。同作は波瑠演じるキャリアウーマンながら私生活はズボラな主人公が、高杉扮する家事の得意な後輩社員を“お嫁くん”として迎えるラブコメデ