明らかな失敗だ。19日の金融政策決定会合で日本銀行が政策金利を0.75％に引き上げてから1週間。期待に反して円相場は1ドル=155円台に張り付いたまま、円安傾向が続いている。【もっと読む】遅すぎた利上げで日銀が陥ったジレンマ…植田総裁の慎重な物言いがアダで円安加速、長期金利も上昇メディアは「30年ぶりの高水準」と騒いだが、物価変動の影響を差し引いた実質金利はまだまだ大幅マイナスだ。円安退治には追加利上げが不