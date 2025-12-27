食楽web 東京で和菓子の手土産を選ぶなら、老舗の確かな味とちょっと物語性のある一品を押さえておきたいところ。 今回は、編集部が実際に食べて「美味しかった、可愛かった、誰かにあげたい！」と感じた和菓子の手みやげ6選をご紹介します。ぜひ大切な人への贈り物に活用ください。 麻布十番：老舗『たぬき煎餅』の愛らしい手焼きせんべい 麻布十番商店街に店を構える『たぬき煎餅』は、昭和23年創業の老舗煎餅店。直焼き製