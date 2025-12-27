食楽web 北陸新幹線の延伸により、福井県・敦賀まで乗り継ぎなしに新幹線1本でアクセスできようになりました。そこでこの年末、東京駅から新幹線に乗り込み3時間半、終点の敦賀駅へ行ってきました。 敦賀市民に長年愛される名店『敦賀ヨーロッパ軒 本店』へ 敦賀ヨーロッパ軒本店は、築50年以上は経つというレトロな佇まいのビルにある 敦賀駅に到着し、市中心部へ移動。時刻はちょうど正午前後。お腹もペコペコ