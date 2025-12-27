オリックスの山崎颯一郎投手が２７日、自身のインスタグラムを更新し、同・広岡大志内野手やドジャース・山本由伸投手との食事会の様子を公開した。ストーリーズには、３人が焼き肉店で笑顔を見せる写真が投稿。「おかわり由伸」「廣岡さんゴチした！」と記された。これにはドジャース専門メディア「ドジャーネーション」も２６日（日本時間２７日）、公式Ｘを更新。「山本由伸は今年のクリスマスに、ＮＰＢ時代の元チームメー