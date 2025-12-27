フジテレビは31日、『ザ・ノンフィクションの大みそか2025〜放送30周年スペシャル〜』(後1：50）を放送する。30年、1200回超の放送を振り返り、ドキュメンタリーを愛してやまない東野幸治と設楽統、番組の「語り」を担当した大島優子、きゃりーぱみゅぱみゅ、吉岡里帆らと『ザ・ノンフィクション』を語り尽くす4時間。人々の記憶に残る人物たちもスタジオに登場。今回新たに、名作の舞台裏と主人公たちの「その後」の物語も届け