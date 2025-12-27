利用客で混雑する羽田空港の国内線出発ロビー＝27日午前年末年始をふるさとで過ごす帰省客らによる鉄道や空港の利用が27日、ピークを迎えた。主要駅は朝からキャリーケースを引いた家族連れで混雑し、ホームには長蛇の列。物価高で市民生活に大きな影響が出た1年だったが、最大9連休を迎え「祖父母に会いたい」といった声が聞かれた。単身赴任中の千葉県から大阪府の自宅に帰る会社員吉年渉二さん（78）は、東京駅で孫のために