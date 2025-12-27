元TBSアナウンサーで現在はフリーとして活躍している笹川友里（35）が、家族と過ごしたクリスマスの様子を公開した。【映像】笹川友里の「小さすぎる」水着姿＆顔出し家族ショット2017年12月、元フェンシング日本代表の太田雄貴（40）との結婚を発表し6歳の長女、2歳の長男を育てている笹川。2025年8月26日に更新したInstagramでは、子どもたちと海水浴を楽しむ様子や「強気にSサイズ購入したら小さすぎるというハプニング笑」