京都サンガF.C.は27日、サガン鳥栖よりMF本田風智が期限付き移籍で加入することを発表した。なお、期限付き移籍期間は2026年6月30日までとなる。現在24歳の本田はサガン鳥栖U−18から2020年にトップチームに昇格し、ここまで鳥栖一筋でプレー。2024シーズンからは背番号「10」を着用していたが、2023年5月に左ひざ外側半月板断裂となると、2024年7月にも同箇所の手術を行うなど、長期離脱を余儀なくされた。今年7月に約2年2カ