バレー女子日本代表・佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）が２５日、インスタグラムを更新。「少し前にクリスマスディズニーへ行きました」と、オフショットを投稿した。佐藤は姉でバレーボール選手の彩乃（クインシーズ刈谷）らとディズニーランドを訪れ、満喫している写真を投稿。ツリーの前で撮影した、抜群スタイルが際立つ全身ショットもあり、反響を集めた。ネットでは「美人姉妹」、「素敵」などのコメントが上がり、２万超の「いい