【カイロ＝田尾茂樹】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２６日、東アフリカ・ソマリアからの独立を１９９１年に一方的に宣言した「ソマリランド」を国家として承認したと発表した。ロイター通信などによると、ソマリランドを国家承認した国は初めて。イスラエル首相府によると、ネタニヤフ氏とソマリランドの大統領らが共同宣言に署名した。トランプ米大統領が仲介するイスラエルとアラブ諸国との国交正常化の枠組み「