【モデルプレス＝2025/12/27】タレントの坂下千里子が12月25日、自身のInstagramを更新。家族揃って囲んだクリスマスの食卓を披露し、話題を呼んでいる。【写真】49歳ママタレント「レシピ教えて」“過去一ジューシー”なチキン並ぶ食卓◆坂下千里子、彩り豊かなクリスマスディナー公開坂下は「Merry Xmas 夫が退院して、家族揃ってのクリスマス」と報告し、ローストチキンや彩り豊かな野菜のグリル、デコレーションケーキなどが並