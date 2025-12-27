BTSのJINに似ているという声について、キム・ムジュンが率直な思いを語った。【写真】二宮和也と永野芽郁について語るキム・ムジュン俳優のキム・ムジュンは12月23日午後、ソウル・江南区清潭洞のカフェで、ドラマ『ダイナマイト・キス』の放送終了インタビューに応じた。実はエゴサ魔？同作でキム・ムジュンが演じたのは、主人公ダリム（演アン・ウンジン）の親友で、6歳の息子を1人で育てるシングルファーザーの写真家キム・ソヌ