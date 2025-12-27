あたたかな光に照らされ、薔薇がふわりと花ひらく瞬間を閉じ込めたようなメリーチョコレートの「ロゼーヌ」は、バレンタインを特別なひとときへと変えてくれる限定シリーズ。2026年で3年目を迎える今年は、各種チョコレートがリニューアルし、より華やかで贈りやすいラインナップにアップデートされました。オンライン予約は2025年12月23日からスタートし、2026年1月上旬より全国