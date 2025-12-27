宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、2026年1月1日（木）〜2026年1月12日（月・祝）の期間、“おせち明け”にぴったりなオンライン注文限定メニュー「ドミノのお正月セット」を、全国の店舗で発売する。【写真】新年の運試し！ “ピザ1年分無料クーポン”■豪華なお重型ボックスで届く今回発売される「ドミノのお正月セット」は、好きなMサイズのピザ2枚と選べるサイドメニュー3品を数量限定の“お重型ボックス”で届ける、新