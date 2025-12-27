ジュビロ磐田は12月27日、栃木SCへ育成型期限付き移籍していた藤原健介が、契約期間満了に伴い2026シーズンより磐田へ復帰することを発表した。磐田のアカデミー育ちで、2022年にトップ昇格。24シーズン途中にギラヴァンツ北九州に、今季は栃木Sにレンタル移籍していた。クラブの公式Xでも22歳MFのレンタルバックがアナウンスされると、「待ってた、おかえりーー」「磐田の貴公子が帰ってきたぞ！」「イケメンくんおかえり」