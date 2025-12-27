来季はJFLで戦うアスルクラロ沼津は12月27日、MF柳町魁耀がJ２のモンテディオ山形へ完全移籍することを発表した。鹿島アントラーズのアカデミー出身の柳町は、2022年に水戸ホーリーホックに加入。24年２月に沼津へ移籍し、１年目はリーグ戦20試合で２ゴール、２年目の今季は全38試合に出場し、チームトップの８ゴールをマークした。今回の移籍に際し、23歳MFは山形の公式サイトで「モンテディオ山形のファン、サポーターの皆