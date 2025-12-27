J２のサガン鳥栖は12月27日、MF本田風智の京都サンガF.C.への期限付き移籍を発表。移籍期間は2026年６月30日までとなっている。本田は2001年５月10日生まれの24歳で、鳥栖のアカデミー出身。PFTC北九州Ｕ-12、PFTC北九州Ｕ-15、サガン鳥栖Ｕ-18を経て、2020年にトップチームへ昇格。また、18年にはU-17日本代表、22年にはU-21日本代表に選出された。鳥栖で背番号10を背負い、25年シーズンはJ２で４試合に出場。通算ではJ１で