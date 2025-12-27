１５年前、神戸市で男子高校生が殺害され、遺族が刑が確定した男やその両親に損害賠償を求めている裁判で、男が逮捕前に「犯人が自分かもしれない」と家族に打ち明けていたことがわかりました。２０１０年、神戸市北区で当時高校２年生の堤将太さん（当時１６）が殺害された事件では、当時１７歳だった男が逮捕され、懲役１８年の判決が確定しています。将太さんの遺族は、男とその両親に対し約１億５０００万円の損害賠償を