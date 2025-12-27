大正から昭和初期にかけて活躍した美術家・小村雪岱の展覧会が、あべのハルカス美術館で始まります。大正から昭和初期に活躍した美術家・小村雪岱は、日本画のほか、書籍の表紙のデザインや新聞・雑誌の挿絵なども手がけ、明治以降に普及した大衆文芸の担い手でもありました。２７日からあべのハルカス美術館で始まる展覧会では、雪岱が１０代を過ごした明治期の東京・日本橋の情景をしなやかな線で描いた作品や、色とりどり