きのう（12月26日）夜、熊本県宇城市不知火町にある国道266号の交差点で、軽乗用車が横断歩道を渡っていた歩行者をはね、はねられた50代の男性が死亡しました。 26日午後8時30分ごろ、宇城市不知火町長崎の国道266号の交差点で、軽乗用車を運転していた男から「歩行者をはねてしまった」と110番通報がありました。 歩行者は近くに住む会社員、奥村美昭（おくむらよしあき）さん（53）で、病院に運ばれましたが約6時間後に死亡し