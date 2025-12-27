元乃木坂４６でタレントの高山一実（３１）が２７日、クイズ作家などとして活躍するふくらＰ（３２）と離婚したことを自身のＳＮＳで発表した。高山は「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と投稿。続けて「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます」と思いを明かした。高山とふくらＰは２０２４年７