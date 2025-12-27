【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、交流サイト（SNS）で、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏と自身の関係を巡る疑惑について「ただの魔女狩りだ」と述べ、追及を続ける野党民主党を批判した。エプスタイン氏に関連する可能性がある資料が新たに大量に見つかったことに触れ、開示を担当する司法省が「民主党のデマに、全ての時間を費やすよう強いられている」と非難した。エプスタイン氏