ボクシングの元２階級制覇王者・寺地拳四朗（３３＝ＢＭＢ）が挑むＩＢＦスーパーフライ級タイトルマッチが試合前日に中止となった。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）らとともにサウジアラビア・リヤド開催の「ナイト・オブ・ザ・サムライ」（２７日）で、寺地はＩＢＦ世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦する予定だった。しかし試合前日の２６日、専門誌「リング