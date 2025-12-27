米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」（電子版）は２６日（日本時間２７日）にカブスがポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）と巨人の岡本和真内野手（２９）の獲得に動く可能性について報じた。同誌はカブスが今オフにブルペン陣の補強を進めてきた一方で、「先発投手と中軸打者の補強が依然として最重要課題」と指摘。特に今井については「先発ローテーションを安定させる存在として